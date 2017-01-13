Чиновника Краматорского горсовета поймали на взятке (Фото). Новости

Чиновника Краматорского городского совета разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с полицией. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания.

Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в сумме 6 тыс. грн.

Также сообщается, что правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Фото: пресс-служба СБУ