Чиновника Краматорского горсовета поймали на взятке (Фото). Новости

Чиновника Краматорского городского совета разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с полицией. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания.
Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в сумме 6 тыс. грн.
Также сообщается, что правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
Фото: пресс-служба СБУ
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