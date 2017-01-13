В Луганской области на Новый год продали 30 тыс. елок. Цена за год выросла на 10 грн. Главная

На Луганщине подвели итоги елочной кампании 2016 года, в ходе которой было реализовано около 30 тыс. деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
Отмечается, что средняя цена была около 70 грн за елку. Рост цены на продукцию по сравнению с прошлым годом составил около 10 грн.
Все новогодние елки были выращены на специальных плантациях или заготовлены в ходе выполнения лесохозяйственных мероприятий по уходу за лесными насаждениями.
В ведомстве также сообщили, что объем продаж елок был недостаточен, несмотря на выполненный план по реализации новогодних елей, и даже небольшой его рост по сравнению с прошлым годом.
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