Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Главная

Энергетики восстановили работу линий электропередач, которые обеспечивают электроэнергией Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов.

«По состоянию на 14:45 энергоснабжение ДФС восстановлено», – написал Муса Магомедов.

Напомним, ранее Муса Магомедов сообщил, что энергетики получили разрешение СЦКК на восстановление поврежденной линии электропередач, и ремонтные работы могут быть завершены уже к вечеру сегодняшнего дня.

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