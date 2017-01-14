Азовское море укрылось снегом (Фото). Новости

13 января Мариуполь вновь был укрыт белым снежным одеялом. Особенно красиво – на Азовском море, где под снежным покровом находятся огромные льдины.

Ходить по морю опасно – лед не крепкий, можно легко провалиться. Желающих забраться на лед нет. По побережью прогуливаются пенсионеры, пары с детьми. Они любуются окружающей красотой и дышат свежим воздухом.

Но такая погода сохранится не долго. Уже в ночь на 14 января температура воздуха составит 3-5 градусов мороза, а днем – 0-2 градуса тепла. А 15 января ожидается снег с дождем.

То есть зимняя красота уже сегодня днем может превратиться в лужи и грязь.

Источник: Сайт города Мариуполя