Азовское море укрылось снегом (Фото). Новости

Азовское море укрылось снегом (Фото)

14.01.17 01:12 0629.com.ua Новости 36

Азовское море укрылось снегом (Фото)

13 января Мариуполь вновь был укрыт белым снежным одеялом. Особенно красиво – на Азовском море, где под снежным покровом находятся огромные льдины.

Ходить по морю опасно – лед не крепкий, можно легко провалиться. Желающих забраться на лед нет. По побережью прогуливаются пенсионеры, пары с детьми. Они любуются окружающей красотой и дышат свежим воздухом.

Но такая погода сохранится не долго. Уже в ночь на 14 января температура воздуха составит 3-5 градусов мороза, а днем – 0-2 градуса тепла. А 15 января ожидается снег с дождем.

То есть зимняя красота уже сегодня днем может превратиться в лужи и грязь.

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Источник: Сайт города Мариуполя

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