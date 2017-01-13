В Мариуполе пока не повышают цену на украинские телеканалы. Новости

Провайдеры Мариуполя сошлись в цене с украинскими медиагруппами и заключили договор на 2017 год. Таким образом, 24 всеукраинских телеканала пока остаются бесплатными для мариупольского зрителя.

Как пояснил директор местной компании Евгений Капканец, пока все мариупольские провайдеры справляются своими силами.

«Нам очень тяжело, но нашему зрителю еще тяжелее платить повышенную цену. К счастью, некоторые медиа-группы пошли нам на встречу и снизили плату. Другие – ничего не изменяли», – сказал он.

В тоже время, вопрос повышения стоимости услуг провайдеров, остается актуальным. Рано или поздно это произойдет.

Напомним, с 1 января в Украине, согласно изменениям в законодательстве, медиагруппы получают право требовать с операторов платного телевидения оплату за вещание каналов в их сетях.

В результате стоимость услуг провайдеров должна была подняться на 15 грн для абонента, что составляет 50% соцпакета (30 грн в месяц).

Источник: Сайт города Мариуполя

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