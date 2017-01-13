К переходу на украинский язык чиновников ДонОГА заранее готовили, – Жебривский. Новости

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский уверен, что мягким внедрением украинского языка для работы госслужащих и в школах Донетчина постепенно войдет в общеукраинское единое пространство и в стране будет сформирована политическая нация.

После новогодне-рождественских праздников Жебривский издал распоряжение, обязывающее госслужащих ДонОГА и райгосадминистраций на работе разговаривать на украинском языке. К такому подходу областные власти готовились заранее – прошли занятия двух курсов по изучению украинского языка. На первые курсы ходили 90 чиновников, желающих улучшить свои знания, на вторые – уже 120 человек.

«Мы не ущемляем никаких прав и свобод жителей Донетчины, они могут разговаривать на том языке, на котором им удобно. Госслужащие обязаны говорить на государственном языке», – подчеркнул глава области. Исключительно украиноязычными будут опорные школы, которые готовятся к открытию в регионе, добавил Жебривский.

По мнению руководителя области, в Украине идет формирование политической нации, основными объединяющими факторами которой являются язык, культура и история.

Источник: Вчасно

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