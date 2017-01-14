Декоммунизация в Мариуполе: таблички с новыми названиями улиц появились, но не везде (Фото). Новости

Декоммунизация в Мариуполе: таблички с новыми названиями улиц появились, но не везде (Фото)

14.01.17 23:41 0629.com.ua Новости 34

Декоммунизация в Мариуполе: таблички с новыми названиями улиц появились, но не везде (Фото)

 Мариуполе на многих домах таблички со старыми, коммунистическими, названиями улиц заменены на новые. На большинстве многоэтажек, стоящих на центральных улицах города – пр. Мира, ул. Архитектора Нильсена, ул. Куинджи – уже прикреплены новые таблички с новыми названиями.

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Впрочем, замена старого на новое произошла далеко не везде. На многих зданиях по-прежнему красуются таблички «ул. Итальянская», «ул. Варганова». Есть и такие дома, где старые таблички сняты, а новые не прикреплены. 

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По данному вопросу в пресс-службе Мариупольского городского совета пояснили, что монтировкой новых табличек занимаются  ЖЭКи, и полная информация о том, сколько именно старых табличек заменено на новые, отсутствует.

Источник: Сайт города Мариуполя

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