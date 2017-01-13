«Укрспирт» ощутимо повышает цены на продукцию. Главная

Госпредприятие «Укрспирт» сообщило о двухэтапном повышении цен на спирт в 2017 году: с января на 10,6%, с марта — на 8%. Об этом сообщает радиостанция «Голос столицы».

«Рост отпускной цены на произведенную продукцию обусловлен экономическими обстоятельствами», — говорится в сообщении госпредприятия.

В компании отметили, что последний раз цены на спирт повышались в апреле 2016 года на 17-18%. С тех пор произошло значительное подорожание сырья — на 14%, топлива и электроэнергии — почти на 24%, соответственно возникла необходимость повысить цены на спирт.

«Укрспирт» планирует повысить цены не только на спирт, но и на все виды спиртосодержащей продукции.

В настоящее время госкомпания проводит ежегодное перезаключение контрактов с компаниями-потребителями. По состоянию на 12 января заключены договора на поставку спирта компаниям ликероводочной и фармацевтической отраслей.