Черныш рассказал, как будут реинтегрировать неподконтрольный Донбасс «невоенными средствами». Новости

План действий по реинтеграции неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, принятый правительством, предусматривает противодействие военной агрессии невоенными методами. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша во время визита в Донецкую область.

«Реализация задач и целей в рамках плана мероприятий (плана действий по реинтеграции отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, – прим.) предусматривает установление и развитие контактов между гражданами Украины, которые проживают по обе стороны линии разграничения, а также противодействие военной агрессии невоенными средствами», – сказал министр.

По словам Черныша, «невоенные средства» включают:

усиление противодействия коррупции,

создание благоприятных условий для развития предпринимательства,

снижение давления на бизнес со стороны контролирующих органов,

повышение качества социальных услуг,

совершенствование системы административно-территориального устройства,

обеспечение равного доступа граждан к получению качественного образования,

обеспечение свободы средств массовой информации,

беспрепятственный доступ к публичной информации.

Кроме того, Черныш отметил, что все мероприятия будут осуществляться при условии недопущения каких-либо действий, направленных на легитимизацию незаконных вооруженных формирований или террористических организаций, находящихся на территории неподконтрольного Донбасса.

Министр также сообщил о подготовке проекта совместно с Агентством ООН по делам беженцев о помощи Госпогранслужбе и другим органам власти, главная задача которого - улучшить пропускную способность контрольных пунктов въезда/выезда.

Как сообщалось ранее, 12 и 13 января Ирина Геращенко вместе c министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом находились с рабочей поездкой в Донецкой и Луганской областях. Одной из целей визита стал мониторинг эффективности использования средств, выделенных на восстановление Донбасса. В 2016 году на восстановление инфраструктурных объектов Луганской области было выделено 1 млрд грн и почти 3 млрд грн на Донецкую область.

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