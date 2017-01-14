На Донетчине пресекли деятельность «конверта» с оборотом более 330 млн грн. Новости

В Донецкой области пресечена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям, зарегистрированным на территории Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Ориентировочный оборот проконвертированных им средств за 2015-2016 годы составил более 330 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют около 55 млн грн.
Известно, что разоблаченный «конверт» был организован группой лиц. Схема конвертации заключалась в следующем: участники центра отражали в налоговом учете подконтрольных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности приобретение товаров, работ, услуг от субъектов хозяйственной деятельности (СХД) реального сектора экономики, а налоговый кредит формировали с использованием цепи подконтрольных «фиктивных» субъектов хозяйствования путем замены номенклатуры товара, от СХД с избытком налогового кредита по НДС.
На основании постановлений суда, проведено 9 обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела. Во время обысков изъято 1 млн 100 тыс. грн наличными, 2 автомобиля, 13 печатей, магнитные носители информации, 18 банковских карточек, компьютерная техника, 10 мобильных телефонов, документация, свидетельства о противоправной деятельности предпринимателей и черновые записи.
На 23 расчетных счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности наложен арест, расследуется уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.
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