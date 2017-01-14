Похороны Доктора Лизы состоятся 16 января. Идентифицировано 70 погибших в катастрофе Ту-154. Новости

Эксперты по ДНК-экспертизе идентифицировали более 70 погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. Об этом сообщили источники в бюро судебно-медицинской экспертизы, передает «Сегодня.ua».

«На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы», – сказал источник.

По его словам, работа по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается.

Среди опознанных:

Елизавета Глинка (доктор Лиза),

руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков,

художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов,

10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна,

9 представителей СМИ – Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов (Первый канал), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский (телеканал «Звезда»), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ).

Источник сообщил, что ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января.

«Согласно предварительной информации, 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах», – сказали источники.

Похороны Елизаветы Глинки пройдут на Новодевичьем кладбище. «Предварительно 16 января, в понедельник», – сообщили ранее в ее окружении.

Как сообщалось ранее, 25 декабря потерпел крушение самолет Министерства обороны РФ Ту-154, который упал в Черное море недалеко от Адлера. Он направлялся из Сочи в Сирию. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ (сотрудники российского «Первого канала» и телеканалов «НТВ» и «Звезда»), военнослужащие и музыканты ансамбля им. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В катастрофе никто не выжил.

Среди погибших – врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины (США) Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. В 2007 году она создала Международную общественную организацию «Справедливая помощь» по оказанию помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. Елизавета Глинка участвовала в работе Первого Московского хосписа, затем вместе с мужем на два года переехала в Украину. В 1999 году в Киеве основала первый хоспис при Онкологической больнице Киева.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Доктор Лиза эвакуировала с неподконтрольных территорий детей со сложными недугами для дальнейшего лечения их в России.

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