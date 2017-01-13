В конце января в Мариуполе откроют кинологический центр (Видео). Главная

В конце января в Донецкой области откроют новый кинологический центр. Службу восстановили с нуля, ведь все служебные собаки остались в неподконтрольном Донецке.

Служебные собаки тренируются в новом кинологическом центре Мариуполя. Раньше четвероногие полицейские жили дома у своих напарников. Теперь псов переселят в просторные вольеры. Строительство комплекса началось полгода назад. В областном управлении полиции обещают завершить все работы в ближайшее время.

«Строим мы его на 24 собаки. Такого комплекса у нас в Донецкой области не было. В ближайший месяц мы эти строительные работы закончим, и служебные собаки обретут наконец-то свой дом», говорит руководитель ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Сейчас собаки несут службу на вокзалах и блокпостах рядом с линией соприкосновения. Накануне четвероногие полицейские помогли задержать на вокзале Мариуполя мужчину, который пытался сесть в поезд с гранатой.

«В настоящее время на базе кинологического центра находится 10 собак с различными специализациями. Это поиск оружия, взрывчатки, собаки по поиску наркотиков, следовые собаки. Проводится дрессировка собак на дрессировочной площадке возле кинологического центра и уже у нас три щенка, которые к июню будут готовы приступить к своим служебным обязанностям», – рассказывает и.о. начальника кинологического центра ГУ Нацполиции в Донецкой области Леонид Котов.

Только за последние восемь месяцев с помощью служебных собак правоохранители изъяли более полусотни гарнат, восемь тысяч патронов и полтора килограмма наркотиков.

Источник: ТК «Донбасс»