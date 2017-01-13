В Славянске мать, бросившую двух маленьких дочерей в замершем доме, лишат родительских прав (Фото). Новости

Сотрудники полиции Донецкой области в детской больнице Славянска (Донецкая обл.) навестили двух сестричек, 2 и 5 лет, которых в канун Дня святого Николая оставила в неотапливаемом доме нерадивая мать. Об этом сообщает Славянский отдел полиции.
«Благодаря врачам сейчас девочки чувствуют себя хорошо, малышки здоровы. На их лицах уже появляются улыбки. В их возрасте очень быстро забывается предательство. Очень жаль, что при живых родителях дети становятся сиротами. За все время, сколько девочки находятся на реабилитации, к ним ни разу не пришла мама», – сказал начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин.
В отношении нерадивой матери правоохранители проводят проверку по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.
Также, в Славянском городском совете была собрана комиссия по защите прав детей из числа профилирующих органов: службы по делам детей, отдела образования, ювенальной превенции и другие. Чтобы спасти жизнь сестричкам, комиссией было принято решение лишить мать родительских прав.
Напомним, накануне Дня святого Николая в Славянске местная жительница ушла из дома, оставив без присмотра двух дочерей, 2 и 5 лет. Дети были обнаружены соседкой, которая увидела, что входная дверь открыта. Температура воздуха в доме почти не отличалась от той, которая была на улице. В результате чего 2-летняя девочка попала в реанимацию, а 5-летнюю – с острым респираторным заболеванием положили в терапевтическое отделение.
19 декабря мать девочек была задержана. Правоохранители установили, что 24-летняя женщина уехала к подруге в Константиновку, где 3 дня праздновала день рождения. В это время ее дети находились дома без надлежащего присмотра.
Фото Славянского отдела полиции Донецкой области
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