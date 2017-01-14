В 2017 году Украина идет на рекорд по ремонту дорог. Трассы Донбасса – среди приоритетных. Новости

В 2016 году в Украине отремонтировали 1000 км дорог – это рекорд за последние 10 лет. А в планах на 2017 отремонтировать вдвое больше – 2000-2500 км. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отметил, что если в 2016 году на ремонт дорог выделялось 15 млрд грн, то в этом году ожидается сумма – 30-35 млрд грн. «Этого недостаточно, но это больше, чем мы могли получить на самом деле, когда вели переговоры в парламенте», – констатировал министр.

«В прошлом году мы восстановили рекордное количество дорог за последние десять лет – 1000 км. Больше строили только короткий период во время Евро-2012, но надо понимать объективно, что дороги в 2011-2012 годах строились за кредитные деньги, которые мы до сих пор возвращаем. В прошлом и этом году – это государственное финансирование. Надеюсь, при таком финансировании через 2-3 года мы сможем перейти к строительству новых дорог, а не ремонтировать то, что есть», – уточнил Омелян.

Будет вестись ремонт дорог и на Донбассе, даже несмотря на то, что «по ним продолжает идти военная техника». «Смысл в их восстановлении есть. Мы должны обеспечить лучшие условия для наших граждан, которые находятся в очень непростой ситуации. Конечные цифры [финансирования] будем публично сообщать на своем сайте, сейчас мы в процессе согласования. Но восточные области среди приоритетных», – подчеркнул министр.

По материалам «Громадського радіо» Фото: 112.ua

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