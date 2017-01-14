Как переселенцу получить единоразовую денежную помощь в Луганской области. Новости

В Луганской области реализуется программа по предоставлению жителям единоразовой денежной помощи за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, 13 января в ходе заседания соответствующей областной комиссии было рассмотрено 98 заявок на помощь от жителей региона. Всем заявителям предоставлена помощь в размере от 1 тыс. грн до 5 тыс. грн на общую сумму 269 тыс. грн.

В пресс-службе отметили, что размер помощи определяется исходя из степени тяжести жизненной ситуации каждого человека. В рамках данной комиссии особое внимание уделено помощи участникам АТО, в том числе раненым, а также лицам, проживающим на линии разграничения и чье жилье разрушено или повреждено в результате боевых действий.

Материальная помощь предоставляется гражданам, которые постоянно проживают в Луганской области и оказались в затруднительном материальном положении из-за продолжительной болезни, стихийного бедствия, потери близких родственников и т.д. Помощь предоставляется не более одного раза в год с учетом доходов, материального положения заявителей и их семей, причин тяжелого материального положения и потребности в помощи, а также исходя из возможностей областного бюджета.

Вопрос о предоставлении единовременной денежной помощи рассматривается комиссией по итогам личного приема председателя ЛугОВГА или его заместителей.

Сумма пособия определяется комиссией в каждом конкретном случае на основании следующих предоставленных документов:

заявления на имя председателя областной комиссии по оказанию единовременной денежной помощи за счет средств областного бюджета с указанием обстоятельств, причин обращения за помощью;

справки по месту регистрации о составе семьи, заверенной соответствующим жилищно-эксплуатационной организацией или органом самоорганизации населения (оригинал);

справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (при наличии);

документа, подтверждающего обстоятельства, с которыми связана необходимость предоставления денежной помощи (справка больничного учреждения, МСЭК, органа внутренних дел, акт обследования жилья, удостоверение об инвалидности и т.д.), если его можно получить;

копии паспорта и идентификационного кода заявителя;

справок о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев (оригинал).

Для решения вопроса о предоставлении материальной помощи необходимо предоставить указанные документы Луганской областнйо военно-гражданской администрации лично (каб. 101) или отправить по почте по адресу: ул. Центральный, 59, г. Северодонецк Луганской области, 93406.

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