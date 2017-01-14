В Мариуполе проезд в маршрутках подорожает до 5-6 грн. Новости

В Мариуполе в течение 2017 года в маршрутных такси планируют поднять стоимость проезда до 5-6 грн.
По словам перевозчиков, они вынужденные идти на такие шаги из-за постоянного подорожания топлива и запчастей, а также поднятия налогов.
«К сожалению, исходя из существующего тарифа на перевозку, мы получаем убытки, из которых город нам компенсирует [за провоз пассажиров льготных категорий] только малую часть. В связи с этим и учитывая, что в 2017 году дорожает топливо, цены на запчасти и налоги, мы будем вынуждены поднять тариф», – рассказал директор ООО «Мариупольское АТП 11402» Иван Левицкий.
По словам Левицкого, реальная цена за проезд должна составлять не менее 9 грн.
Напомним, на данный момент стоимость проезда в маршрутных такси Мариуполя составляет 4 грн.
Источник: ТК «ДоТеБе»
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