Обеспечение жильем переселенцев – условие их социальной реинтеграции, – Геращенко. Главная

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко выступает за предоставление служебного жилья в Луганской области для военных и правоохранителей, а также внутренне перемещенных лиц, которые работают над возрождением данного региона. Как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, об этом Геращенко заявила сегодня, 13 января, в ходе рабочей поездки в Луганскую область.

«Необходимо создать условия для социальной адаптации и реинтеграции внутренне перемещенных лиц, в частности путем обеспечения их жильем. Совместно с местными органами власти мы должны найти комплексное решение этого вопроса», – отметила вице-спикер.

Геращенко добавила, что по результатам поездки «мы с коллегами проанализируем всю полученную информацию, чтобы понять, чем можем помочь местным властям, и на какие проблемные сферы следует обратить внимание».

Она также подчеркнула, что приоритеты Украины на Донбассе остаются неизменными.

«Мы настаиваем на первоочередном выполнении пунктов по безопасности и гуманитарного блока Минских договоренностей, в частности выводе войск, установлении контроля над украинско-российской границей и освобождении всех украинцев, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО и в Российской Федерации», – констатировали вице-спикер.

В свою очередь, министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, который также посетил Луганскую область, сообщил, что развитие инфраструктуры и строительство жилья для переселенцев укладывается в общую стратегию правительства по восстановлению мира на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, 12 и 13 января Ирина Геращенко вместе и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом находились с рабочей поездкой в Донецкой и Луганской областях. Одной из целей визита стал мониторинг эффективности использования средств, выделенных на восстановление Донбасса. В 2016 году на восстановление инфраструктурных объектов Луганской области было выделено 1 млрд грн и почти 3 млрд грн на Донецкую область.

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