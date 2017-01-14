В Бахмуте через неделю 16 семей получат квартиры (Фото). Новости

На восстановление Донбасса из государственного бюджета выделено почти 4,5 млрд грн. Донецкая область претендует на реализацию почти 600 объектов, но пока работы начались лишь по 10% из них. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в ходе рабочей поездки в Донецкую область.
С целью проверки использования средств, выделенных на восстановление инфраструктуры Донбасса, нардеп осмотрела общежитие в Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.), где уже через неделю 16 семей, стоявших в очереди, должны получить квартиры. Ремонтные работы здесь начались еще в ноябре 2016 года. Чтобы привести в порядок аварийное здание, освоили более 8 млн грн. Сейчас объект готов на 99%.
«Состояние здания было аварийное: крыши не было, перекрытия разваленные, от здания оставались практически только стены. В процессе реконструкции была выполнена перепланировка», – рассказал представитель фирмы-застройщика Роман Кротинов.
Как сообщалось ранее, 12 и 13 января Ирина Геращенко вместе с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом находились с рабочей поездкой в Донецкой и Луганской областях. Одной из целей визита стал мониторинг эффективности использования средств, выделенных на восстановление Донбасса. В 2016 году на восстановление инфраструктурных объектов Луганской области было выделено 1 млрд грн и почти 3 млрд грн на Донецкую область.
По материалам ТК «ДоТеБе»
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