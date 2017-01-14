С начала АТО статус участника боевых действий получили 192 тыс. военнослужащих. Новости

С начала антитеррористической операции (АТО) статус участника боевых действий получили 192 тыс. 138 военнослужащих. Об этом 13 января сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает «РБК – Украина».

«Всего с начала АТО отличиями Министерства обороны Украины награждены 35 тыс. 768 военнослужащих и работников ВСУ, статус участника боевых действий получили 192 тыс. 138 участников антитеррористической операции. С начала месяца знаки отличия и награды оборонного ведомства получили более 240 участников АТО», – сказал Гуцуляк.

За участие в АТО военнослужащие получили вознаграждение в размере 149,5 млн грн. «На сегодняшний день украинские военнослужащие получили свыше 149,5 млн грн денежного вознаграждения. В частности, 6,8 млн – за выполнение боевых задач в составе подразделений и свыше 141,5 млн – за непосредственное участие в боевых действиях», – отметил спикер Минобороны.

Он добавил, что семьям погибших военнослужащих выплачено 1,4 млрд грн. Свыше 870 млн грн материальной помощи участники АТО получили в связи с ранением и инвалидностью.

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