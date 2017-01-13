Донецк заснежило (Фото). Главная

Всю ночь на 13 января в Донецке шел снег. Весь день коммунальные службы расчищали город.

Как сообщают интернет-ресурсы НКТ*, на улицах работали 283 сотрудников КП «Дорожное ремонтно-строительное управление», было задействовано 102 единицы спецтехники.

«Ухудшение погодных условий началось еще ночью. Тогда же начались работы. В ночное время суток на улицах города работала 91 единица техники. Уборка снега вручную началась утром», – добавили в ДРСУ.

Фото: соцсети

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория