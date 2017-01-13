Геращенко проинспектировала КПВВ «Майорск»: от санузлов до сала в логистическом центре (Фото). Новости

В ходе рабочей поездки в Донецкую область вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко проинспектировала контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Майорск». Об этом она сегодня, 13 января, написала на своей странице в Facebook.

«КПВВ "Майорск". Нулевой блокпост. Даже в тумане видно Горловку. Здесь люди, которые хотят попасть на подконтрольную украинской власти территорию, садятся на маршрутку и за 5 грн проезжают 800 метров до следующего блокпоста, где уже проходят проверку пограничников и фискалов. Здесь нельзя заходить в посадки, потому что могут быть мины. Это один из самых загруженных КПВВ, большинство машин – из Луганщины, где до сих пор боевиками заблокирован КПВВ "Золотое", поэтому люди должны ехать в объезд», – написала Геращенко.

Она отметила, что данный КПВВ неоднократно обстреливали, за время его работы здесь погибли 5 пограничников, поэтому вопрос безопасности как гражданского населения, так и работников поста являются очень актуальными.

«Накануне нового года Украинские разработки силовики провели совещание, чтобы увеличить количество работников различных служб на КПВВ и ускорить движение. Люди в очередях говорят, что стояли на час меньше, чем обычно, но вопрос прохождения КПВВ остается болезненным. От ветра немного спасают палатки, установленные международными гуманитарными организациями. От холода – палатки с обогревом от ГСЧС и гуманитарных организаций. Мы проверили всю инфраструктуру – от санузлов, которых должно быть больше, до логистического центра», – продолжила вице-спикер.

Она добавила, что с фискалами и пограничниками обсуждалась проблема по преодолению очередей, для этого важно техническое перевооружение КПВВ. «Мы ожидаем техническую помощь в этих вопросах наших европейских коллег и поднимать этот вопрос», – подчеркнула Геращенко.

«Также мы обсуждали вопрос злоупотреблений на блокпостах. Потому взятки должны не брать, но и не давать. И если кто-то пытается дать пограничнику 200 грн за проезд без очереди, то полиция должна фиксировать правонарушение, вносить в соответствующий реестр. А суд – принимать решения об админответственности. До сих пор ни одного решения суда по вопросам злоупотреблений на КПВВ нет. Хотя пограничники документировали попытки дать взятку и обращались в полицию, но реакции нет. Также будем поднимать этот вопрос», – констатировала политик.

Она уточнила, что проинспектировали и логистический центр, «даже купили там вкусного сала из Бахмута». «Жители из оккупированных территорий говорят, что продукты здесь дешевле, чем в ОРДЛО. Также они подтвердили тревожную информацию ОБСЕ, несмотря на решение украинской власти об увеличении провоза багажа до 75 кг, гражданам часто разрешают провозить в ОРДЛО только 50 кг продуктов», – сообщила Геращенко.

«Очень хочется, чтобы КПВВ навсегда исчезли с украинской земли, ибо это символ оккупации части нашей территории. КПВВ исчезнут, когда мы восстановим контроль на украино-российской границе. И для этого Москва должна выполнять Минские соглашения, а не саботировать и блокировать их», – резюмировала вице-спикер.

Фото: Facebook / Ирина Геращенко

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