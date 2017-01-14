За год коммунальные тарифы в Донецкой области выросли на 50%. Новости

В течение 2016 года продолжалось административное повышение коммунальных тарифов и подорожание энергоносителей для населения. Об этом сообщает Главное управление статистики Донецкой области.
Средние цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, которые в течение 2015 года повысились в 2,1 раза, в декабре-2016 возросли по сравнению с декабрем-2015 еще на 49,7%. В частности по сравнению с декабрем 2015 года:
- водоснабжение подорожало в 1,8 раза,
- горячая вода, отопление – в 1,7 раза,
- электроэнергия – в 1,6 раза,
- природный газ для населения – на 45,8%,
- канализация – на 22,7%,
- квартирная плата повысилась на 21,4%.
Подорожали к концу 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года также услуги автодорожного пассажирского транспорта – на 11,8%, железнодорожного пассажирского транспорта – на 10,1%, связи – на 3,7%.
В управлении отметили, что анализ показателей производился без учета неподконтрольной территории Донецкой области.
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