В штабе АТО подтвердили передачу со стороны «ДНР» трех тел военнослужащих ВСУ (Видео). Новости

В штабе АТО подтвердили передачу стороной «ДНР» 13 января тел военнослужащих ВСУ, которые пропали 8 января при выполнении задания на линии разграничения.
Тела погибших военных были транспортированы в город Днепр для дальнейшего опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.
«В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие», – отмечается в сообщении.
В штабе АТО подтвердили, что передача тел проходила в Донецке. Занимались процессом представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины «Эвакуация 200».
Напомним, ранее информацию о передаче тел сообщили в «ДНР». По их версии, военнослужащие подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа «республиканской линии обороны» в районе села Октябрь к югу от Донецка.
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