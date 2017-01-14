Обама продлил санкции против России до марта 2018 года. Главная

Президент США Барак Обама еще на год, до 6 марта 2018 года, продлил несколько пакетов санкций, введенных в 2014 году против России, а также российских компаний в аннексированном Крыму, крымских и донбасских представителей и бывших украинских чиновников. Об этом говорится в тексте документа, который размещен на сайте Белого дома, передает «Радио Свобода».

Как говорится в сообщении, «действия и политические шаги лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности и демонстрируют незаконное присвоение ее активов, а также действия и политические шаги правительства России, включая с претензией на аннексию Крыма и применения силы в отношении Украины, дальше представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов ».

«Поэтому я решил, что необходимо продолжить национальное чрезвычайное положение, объявленное указом ч. 13660 по Украине», – говорится в письме Обамы к главам обеих палат Конгресса.

Первый из этих пакетов санкций был введен указом ч. 13660 6 марта 2014 года, и от этой даты отсчитываются все санкции, предусмотренные этим и несколькими последующими указами президента США.

В соответствии с законодательством США, такие санкционные режимы автоматически прекращают свое действие через год, если президент США не объявит об их продолжение в течение 90 дней до истечения годичного срока.

В предыдущие годы Обама продливал эти санкции в начале марта.

Сейчас же действующий президент Барак Обама покидает пост уже 20 января. В этот же день пост займет избранный президент Дональд Трамп, который в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину, и, в частности, предполагал вероятность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности России аннексированного ею сейчас Крыма.

США, как и другие страны «Группы семи» и еще некоторые государства, а также Европейский союз в несколько этапов, начиная с 2014 года, скоординировано ввели несколько пакетов санкций, в основном против российских физических и юридических лиц, но также против лиц и институтов из Донбасса и Крыма, представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые целые отрасли экономики.