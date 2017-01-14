В Бахмуте волонтеры могут оказаться на улице. Исполком не может нарушить закон. Главная

В Бахмуте (до переименования Артемовск Донецкой обл.) волонтеры Общественной организации «Бахмут украинский», которые собирают гуманитарную помощь бойцам АТО и переселенцам, а также изготавливают маскировочные сетки для передовой, могут остаться на улице, поскольку занимают выделенное ранее помещение без соответствующих оснований, подтвержденных документально.

Помещение находится на балансе Бахмутского городского совета и входит в перечень свободных объектов коммунальной собственности. Занять это помещение волонтерам более 2 лет назад разрешил Бахмутский городской голова при условии оформления необходимой документации.

Однако, по утверждению активистов организации, для оформления аренды помещения документально у них нет средств. «Работали 3 года, теперь возникла такая необходимость у исполкома выселить нас. Идти нам некуда, платить нам нечем, оформлять технические условия нечем, потому что организация существует только за счет взносов», – пояснила член ОО «Бахмут украинский» Наталья Вишневецкая.

Несмотря на то, что помещение значится, как пустующее, волонтеры показали, что оно не пустует и там постоянно ведется работа.

В исполкоме в свою очередь отметили, что неоднократно просили организацию оформить необходимые документы для аренды помещения. И настаивают, что для благотворительных и волонтерских организаций разработали специальную программу. Однако, по словам сотрудников исполкома, ОО «Бахмут украинский» ей не пользуется.

«Единственным законным основанием для занятия помещения коммунальной собственности является заключение договора на пользование помещением, договор аренды. Заявок от "Бахмут украинский" на аренду данного помещения в управление муниципального развития на сегодня не поступало. Если будет такое желание оформить помещение, то не обязательно брать в аренду все помещение: там порядка 245 кв. м. Можно взять один кабинет, два. Если это общественная организация, то предусмотрена льготная аренда помещения и соответствующий коэффициент», – заявила начальник управления муниципального развития Бахмутского городского совета Наталья Отюнина.

По ее словам, других оснований для бесплатной передачи данного помещения ОО «Бахмут украинский» нет.

В свою очередь глава ОО «Бахмут украинский» Сергей Гончаров сообщил, что о существовании льготной программы не знал и воспользуется ею для того, чтобы продолжить деятельность организации в занимаемом помещении. «Будем поднимать законы – как оно, что оно, потому что война продолжается и наша помощь армии нужна и мы будем этим делом заниматься», – сказал он.

По материалам ТК «ДоТеБе»