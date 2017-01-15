На Донетчине лемки и бойки создают свою громаду. Главная

Живущие в селах Звановка и Верхнекаменка (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) представители народностей лемки и бойки хотят создать собственную громаду. Будущая громада будет насчитывать около 3 тыс. человек, большинство из которых – переселенцы из Западной Украины и их потомки.

«У них много общего, поскольку в Звановку и Верхнекаменское более 65 лет назад принудительно переселили людей из села Лисковате (ныне территория Польши). Они все время поддерживают между собой связи, сохраняют культуру, помнят свои традиции. Надеюсь, что объединение в громаду даст возможность развивать дальнейшую культуру лемков и бойков в Донецкой области», - рассказал секретарь Звановского сельского совета Александр Белицкий.

В селах уже провели сходы граждан, и более 90% населения высказалось за создание громады. Пакет документов направлен в Донецкую обласную военно-гражданскую администрацию. После получения ответа из ДонОВГА на сессиях сельсоветов Звановки и Верхнекаменски будет рассматриваться вопрос о создании своей громады.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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