Дом семейного типа в Мариуполе: воспитывают пятерых детей и мечтают достроить дом (Видео) . Главная

В детском доме семейного типа Гречановых из Мариуполя каждый из пяти воспитанников пережил потерю родителей. Близость боевых действий и нехватка денег семью не сломили.

4 года назад Саша впервые увидел своих новых родителей. Они приехали к нему в интернат, в Амвросиевку. И самое важное в жизни решение парень принял мгновенно.

«Они мне сразу понравились, как люди, – они были радостные, хорошие», – вспоминает Саша.

«Мне звонит Саша и говорит: я согласен, оформляйте, я уже папе все сказал. Ему хватило всего 20 минут», – рассказывает Людмила Гречанова, мать пятерых детей.

Игорь и Людмила в браке восемь лет. Открыть детдом семейного типа предложила супруга. Муж ее поддержал. Сашу взяли первым. Теперь воспитывают пятерых.

«С того момента, как мы обратились с заявлением и у нас появился первый ребенок, мы посчитали, прошло 9 месяцев, такая вот закономерность», – отмечает Людмила.

Родители уверены, только сейчас они по-настоящему счастливы – дети растут здоровыми и творческими.

«Жить вдвоем скучно, хочется жить для кого-то. Семья, это когда мама, папа, дети. Хочется, чтобы был и дом большой и полно детей – счастливых, радостных», – продолжает женщина.

Старшие мечтают создать музыкальную группу. Поэтому в семье ни дня без репетиций. «С братом собираемся, репетируем – иногда он мне что-то показывает, иногда я ему», – делится Богдан.

Богдан у Гречановых уже три года. Говорит, здесь жизнь сразу изменилась в лучшую сторону.

«Раньше я жил с бабушкой, но потом она умерла. Потом я жил в детском доме, потом через несколько месяцев меня забрала семья», – рассказывает Богдан.

Мечта о большом дружном семействе сбылась. Родители стремятся, чтобы дети ни в чем не нуждались. «Вот мы строим второй этаж, чтобы у каждого из наших детей была своя комната, свой уголок», – показывает Игорь, отец семейства.

Гречановых поддерживает фонд Рината Ахметова. Регулярно получают самую разную помощь – от строительства дома, до продуктов и гигиенических наборов.

Благодаря работе портала «Сироству – нет!» Фонда Рината Ахметова уже 8400 детей нашли родителей.

Источник: ТК «Донбасс»