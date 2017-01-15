Дом семейного типа в Мариуполе: воспитывают пятерых детей и мечтают достроить дом (Видео) . Главная

В детском доме семейного типа Гречановых из Мариуполя каждый из пяти воспитанников пережил потерю родителей. Близость боевых действий и нехватка денег семью не сломили.
4 года назад Саша впервые увидел своих новых родителей. Они приехали к нему в интернат, в Амвросиевку. И самое важное в жизни решение парень принял мгновенно.
«Они мне сразу понравились, как люди, – они были радостные, хорошие», – вспоминает Саша.
«Мне звонит Саша и говорит: я согласен, оформляйте, я уже папе все сказал. Ему хватило всего 20 минут», – рассказывает Людмила Гречанова, мать пятерых детей.
Игорь и Людмила в браке восемь лет. Открыть детдом семейного типа предложила супруга. Муж ее поддержал. Сашу взяли первым. Теперь воспитывают пятерых.
«С того момента, как мы обратились с заявлением и у нас появился первый ребенок, мы посчитали, прошло 9 месяцев, такая вот закономерность», – отмечает Людмила.
Родители уверены, только сейчас они по-настоящему счастливы – дети растут здоровыми и творческими.
«Жить вдвоем скучно, хочется жить для кого-то. Семья, это когда мама, папа, дети. Хочется, чтобы был и дом большой и полно детей – счастливых, радостных», – продолжает женщина.
Старшие мечтают создать музыкальную группу. Поэтому в семье ни дня без репетиций. «С братом собираемся, репетируем – иногда он мне что-то показывает, иногда я ему», – делится Богдан.
Богдан у Гречановых уже три года. Говорит, здесь жизнь сразу изменилась в лучшую сторону.
«Раньше я жил с бабушкой, но потом она умерла. Потом я жил в детском доме, потом через несколько месяцев меня забрала семья», – рассказывает Богдан.
Мечта о большом дружном семействе сбылась. Родители стремятся, чтобы дети ни в чем не нуждались. «Вот мы строим второй этаж, чтобы у каждого из наших детей была своя комната, свой уголок», – показывает Игорь, отец семейства.
Гречановых поддерживает фонд Рината Ахметова. Регулярно получают самую разную помощь – от строительства дома, до продуктов и гигиенических наборов.
Благодаря работе портала «Сироству – нет!» Фонда Рината Ахметова уже 8400 детей нашли родителей.
Источник: ТК «Донбасс»
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