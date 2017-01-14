Медики из Днепра начнут прием в прифронтовых городах и поселках Донетчины уже в конце января. Главная

За каждой больницей Донецкой и Луганской областей, где не хватает медперсонала, в рамках благотворительного пилотного проекта «Помощь идет» планируют закрепить специалистов из медучреждений других крупных городов Украины. Об этом, как передает пресс-центр штаба АТО, рассказала народный депутат Украины Татьяна Рычкова в ходе презентации проекта в Краматорске.

«В связи с ведением боевых действий очень остро встал вопрос, связанный с неукомплектованностью городских и районных учреждений здравоохранения в Донецкой и Луганской областях врачами различных специализаций», – подчеркнула Рычкова.

По ее словам, особенно это чувствуется в Марьинском и Бахмутском районах Донецкой области, где медперсонал сейчас работает в достаточно сложных условиях и с большой нагрузкой.

«В нелегкие для своих коллег и жителей этих населенных пунктов времена коллектив 6-й городской клинической больницы Днепра вышел с инициативой об отправке на восток соответствующих специалистов, которые будут оказывать всестороннюю медицинскую помощь местному населению и проводить углубленные консультации», – отметила Рычкова.

Практический этап пилотного проекта «Помощь идет» начнется с третьей декады января 2017 года. Врачебная мобильная бригада Днепровской городской клинической больницы № 6 на базе медицинских учреждений, расположенных в прифронтовых населенных пунктах Донецкой области, планирует провести обследование около 150 детей и 200 взрослых с различными видами заболеваний. В частности, речь идет о городах Марьинского района – Красногоровка, Марьинка, Курахово, а также о Бахмутском районе – городе Светлодарске и пгт Мироновский. В дальнейшем на основании выводов врачей больные будут направляться на бесплатное лечение в Днепр.

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