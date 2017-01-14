В 2017 году на Донбассе нуждаются в помощи 3,8 млн человек. Инфографика. Главная

По подсчетам международных гуманитарных организаций, в 2017 году из-за конфликта на Донбассе 3,8 млн человек нуждаются в помощи. В Плане гуманитарного реагирования предусмотрена помощь 2,6 млн грн человек на общую сумму 214 млн долларов США. При этом в 2016 году Планом было предусмотрено 298 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«В течение трех лет конфликта Украина оказалась на грани гуманитарного кризиса. Миллионы людей по обе стороны линии разграничения страдают от последствий длительного конфликта. В 2017 году продолжается наблюдаться тенденция повреждений школ, детских садов, больниц и жизненно важной инфраструктуры, создавая препятствия для нормальной жизни и восстановления», – отмечают в ведомстве.

В Министерстве подчеркнули, что План гуманитарного реагирования 2017 года в связи ситуацией на Донбассе, который разработан международными организациями при поддержке правительства Украины, учитывает весь спектр потребностей для улучшения гуманитарной ситуации на востоке страны. Однако его реализация зависит от совместных усилий правительства Украины, международных организации и стран-доноров.

В Министерстве разработали карту, которая показывает, что гуманитарная ситуация на неподконтрольных украинской власти территориях по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Области темно синего цвета, сосредоточены вдоль «линии разграничения», демонстрируют более высокий уровень необходимости в оказании гуманитарной помощи.

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