Алена Лукьянчук: Семейные традиции. Главная

Новогодние праздники – это время, когда вместе собирается вся семья. Возможно поэтому семье посвящены сюжеты многих новогодних комедий и мелодрам. Но что же именно делает людей, живущих под одной крышей, семьей?

Википедия дает очень сухое и скучное определение. «Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, следующими признаками:

союзом мужчины и женщины;

добровольностью вступления в брак;

члены семьи связаны общностью быта;

стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей».

Но ведь на самом деле семья становится семьей благодаря совместным привычкам, воспоминаниям, секретам, которые свойственны только этой группе людей. Вспомните, что отличало вашу семью от миллионов других.

Общее хобби? Шутки? Особые блюда в праздничные дни? С чем у вас ассоциируется именно ваша семья? Возможно, с походами в театр, или может быть отцовскими удочками, оставленными на балконе. Семья – это, прежде всего традиции, которые рождаются, дополняются в отношениях между людьми. Именно поэтому новогодние праздники ассоциируются с семьей. Это и выбор елки, и приготовление традиционного оливье, и катание на санках, и походы в гости к родственникам, и семейные ужины. Все эти традиции ярко выражены именно в новогодние и рождественские дни. Спустя время именно эти моменты будут самыми ценными в наших воспоминаниях. Нам, взрослым, кажется такой глупостью вырезание снежинок и приклеивание их на окна. Ведь есть дела поважнее, жизнь стала сложной, какие уж тут снежинки. Но вашему малышу эти самые снежинки кажутся жизненно необходимыми, потому что они означают традицию, они говорят о том, что есть некая непрерывность в его жизни. Пройдет год, и снова будут снежинки на окнах, и папа с мамой будут вырезать эти самые снежинки, будет стабильность. Спустя годы он будет вспоминать эти снежинки с таким же теплом, с каким вы помните новогодние игрушки на елке или бабушкины калачи на Рождество.

Попробуйте закрыть глаза. Какими будут ваши воспоминания? Возможно, вы помните маленького картонного волчонка из припыленной коробки с игрушками. Или может быть то, как ваш отец каждый год брал вас с собой на рыбалку. Или маму, которая вышивала вечерами картины. Или совместный просмотр любимых фильмов. Или печенье, которое по воскресеньям пекла мама. Именно эти моменты делают каждую семью исключительной, неповторимой. Они остаются с нами на всю жизнь и частично переносятся в новую, созданную нами семью.

Моя бабушка как-то рассказывала о своих воспоминаниях из детства. Она сказала, что даже в период голода их мама все равно собирала всю семью за столом, даже когда у них были лишь картофельные очистки. Они молились все вместе как раньше, благодарили бога за еду. Бабушка тогда сказала, что это удивительно, но именно эта традиция давала им уверенность, что все равно все будет хорошо. А зимой они занимались вышиванием. И когда не было денег на новые нитки, они с сестрой «распустили» старую картину и этими нитками стали вышивать другую.

Такие ритуалы создавали ощущение непрерывности жизни: чтобы ни случилось, они будут вместе собираться за столом и вышивать зимними вечерами.

О важности семейных традиций

Что же такое семейные традиции? Почему они так важны и должны существовать несмотря ни на что.

Толковые словари говорят следующее: «семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, манера поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение». Скорее всего, это те привычные стандарты поведения, которые ребенок принесет с собой в будущую семью, и передаст уже своим детям.

Что дают семейные традиции людям? Во-первых, они способствуют гармоничному развитию ребенка. Ведь традиции предполагают многократное повторение каких-то действий, а значит стабильность. Для малыша такая предсказуемость очень важна, благодаря ей он со временем перестает бояться этого большого непонятного мира. А чего пугаться, если все постоянно, стабильно, и родители рядом? Кроме того, традиции помогают детям увидеть в родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно вместе проводить время.

Во-вторых, для взрослых семейные традиции, как я уже написала выше, дают ощущение единства с родными людьми, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты приятного совместного времяпрепровождения с самыми близкими, когда можно расслабиться, быть собой и радоваться жизни.

В-третьих, это культурное обогащение семьи. Она становится не просто комбинацией отдельных «я», а полноценной частью общества, привносящей свой вклад в культурное наследие.

К традициям можно отнести общие ритуалы, такие как:

празднование дней рождения и семейных праздников;

домашние обязанности всех членов семьи, уборка, раскладывание вещей по местам. Когда малыш с малых лет приучается к своим домашним обязанностям, он начинает чувствовать себя включенным в жизнь семьи, учиться заботе;

совместные игры с детьми. В таких играх принимают участие и взрослые, и маленькие. Делая что-то вместе с детьми, родители показывают им пример, учат разным навыкам, проявляют свои чувства. Это создает доверие между ребенком и родителями. Ребенок пускает родителей в свой еще сказочный выдуманный мир;

семейный обед;

семейный совет. Это «собрание» всех членов семьи, на котором решаются важные вопросы, обсуждается ситуация, строятся дальнейшие планы, рассматривается бюджет семьи и т. п. Очень важно привлекать к совету детей – так ребенок научится быть ответственным, а также лучше понимать своих родных;

правила и ритуалы наказания. У каждой семьи есть свои правила, за что можно (если можно) наказывать ребенка, и как его поощрять;

ритуалы приветствия и прощания. Пожелания доброго утра и сладких снов, поцелуи, объятия, встреча при возвращении домой – все это является знаками внимания и заботы со стороны близких;

дни памяти умерших родных и близких;

совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки в путешествия – эти традиции обогащают жизнь семьи, делают ее более яркой и насыщенной.

Также есть специальные традиции, о которых я писала выше, они происходят только в определенные даты или праздники, важно соблюдать их несмотря ни на что.

Многим сейчас очень трудно радоваться простым вещам. Особенно семьям, живущим вблизи военных действий. Сложно доставать новогодние игрушки и рассказывать детям сказки, когда не так далеко продолжают стрелять. Но именно эти традиции будут вспоминать ваши дети спустя время.

В книгах о Второй мировой войне вы найдете упоминания и о театральных постановках, и о балах, и о рождественских колядках, которые проходили даже в то нелегкое время. Именно они помогли нашим дедушкам и бабушкам выжить и найти друг друга. Именно семейные традиции делают нас сильнее и вдохновляют верить в то, что рано или поздно все будет хорошо, несмотря ни на что.

Алена Лукьянчук