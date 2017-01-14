Ситуация в пунктах пропуска 14 января. Главная

По данным Госпогранслужбы Украины, 13 января линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 19,6 тыс. человек и более 3,3 тыс. транспортных средств. Отмечается, что КПВВ «Майорское» пересекли 4620 человек и 700 транспортных средств, «Марьинку» – 5030 человек и 1115 транспортных средств, «Новотроицкое» – 3980 человек и 890 транспортных средств, «Гнутово» – 2460 человек и 595 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 3510 человек.

Сегодня утром, 14 января, по данным Госпогранслужбы, в пунктах пропуска на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 100/100;

«Марьинка» – 150/150;

«Новотроицкое» – 20/0;

«Гнутово» – 100/20.

Фото: joinfo.ua