В Славянске повысились цены на «пожениться». Прейскурант РАГСа. Новости

С 1 января стоимость регистрации брака в Славянске возросла. Об этом свидетельствует «прейскурант» городского органа Регистрации актов гражданского состояния (РАГС), утвержденный приказом Главного территориального управления юстиции в Донецкой области.
Так, составление заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, о повторной выдаче свидетельств, о выдаче выписок, восстановлении и аннулировании актовых записей стоит 55,01 грн.
Организация и проведение индивидуального обряда государственной регистрации брака:
- обычная – 267,22 грн;
- с сопровождением магнитофонной записи – 314,35 грн;
- с сопровождением музыканта – 414,90 грн.
- за пределами РАГСа в рабочие дни – 1414,63 грн, выходные или праздничные дни – 1886,17 грн.
Выдача приглашения с указанием даты государственной регистрации брака – 31,43 грн.
Оказание правовой помощи по истребованию документов о регистрации актов гражданского состояния из компетентных органов иностранных государств – 180,73 грн.
Консультации по вопросам применения семейного и гражданского законодательства, а также по истребованию документов о регистрации актов гражданского состояния – 94,32 грн.
Поиск записи о гражданском состоянии без уведомления заявителем данных о дате регистрации актов гражданского состояния – стоимость услуги за каждый год поиска 55,01 грн.
Как отметила начальник Славянского РАГСа Наталья Корытная, тем не менее, с декабря количество пар, желающих связать себя узами брака, существенно возросло. Этому поспособствовал ремонт зала бракосочетания, который открылся после реконструкции 17 декабря.
«За первые две недели 2017 года в Славянске поженилось уже 14 пар», – сообщила Корытная.
Источник: Деловой Славянск
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