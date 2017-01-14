Елку правильно выбрасывать на Крещение 19 января. Новости

Новогоднее дерево выбрасывать нужно тогда, когда проходит праздник Крещения – 19 января. Именно на нем заканчивается цикл новогодних праздников. Об этом сообщают «Факты.ICTV».

Иное народное поверье гласит, что елку нужно выбросить 18 января, накануне Крещения. Древние славяне, в этот день, выносили сено, что пролежало на столе все святки, сербы и болгары собирали с пола рождественскую солому и развешивали ее по постройкам, в садах и огородах, украинцы выносили из дома рождественский сноп.

Многие народные целители советуют не сразу выбрасывать елку, ведь из ее хвои, например, можно приготовить целебные настои, отвары, ванны, а также природные освежители.

Некоторые говорят, что избавляться от елки нужно не ранее 14 января, после Старого Нового года.

Также, по поверьям, у елки обязательно нужно попросить извинение, прежде чем выбрасывать.

Что не нужно делать, так это продолжать свое общение с деревом до 14 февраля, 8 марта или еще больше.

К вопросу утилизации елки тоже нужно подходить с умом. Прежде всего, нужно помнить, что елку ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусоропровод. В некоторых городах открывают специальные пункты для утилизации новогодних елок.

Если в городе таких пунктов нет, то стоит отнести дерево на место временного хранения крупногабаритного мусора или оставить в мусороприемнике. Если же елка сохранилась в хорошем состоянии, можно сдать ее на ферму или в зоопарк, где ее используют в качестве настила для животных.

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