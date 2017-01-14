Сводка из зоны АТО за 13 января: версии сторон конфликта. Главная

13 января зафиксировано 62 обстрела позиций украинских военных в зоне АТО на Донбассе, в результате которых один военнослужащий ранен. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на мариупольском направлении из минометов вооруженные формирования противника обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковку, Павлополь, Водяное, Березовое и Новотроицкое. Кроме того, по Гнутово неоднократно стреляли снайперы противника, а по Широкино и Марьинке – БМП.

На донецком направлении противник из 122-мм артиллерии и 82-мм минометов вел огонь по Верхнеторецкому. По Луганскому, Северному, Зайцево, Южному, Новгородскому, Троицкому, Каменке и Авдеевке боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Каменке вел огонь снайпер противника.

На луганском направлении из артиллерии калибра 152 и 122 мм противник вел огонь по Новозвановке и Троицкому. По Новоалександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару формирования противника вели огонь из 120 и 82-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал позиции украинских военных в районах Станицы Луганской, Новозвановки и Валуйского. По Крымскому вел огонь снайпер.

В «ДНР» заявили, что «жилой частный дом в селе Коминтерново Новоазовского района сгорел сегодня утром в результате обстрела со стороны ВСУ».

По версии «ЛНР», «киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции "народной милиции ЛНР". С направления Попасной по Ирмино велся огонь из 122-мм арторудий. Район села Калиново дважды подвергся обстрелу с направления села Троицкое, применялись 120-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы СПГ. Из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия киевские силовики дважды обстреляли район села Калиновка. По району села Раевка с направления села Старый Айдар велся огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. С направления села Крымское из СПГ и АГС обстрелян район поселка Фрунзе».