Срна отказал «Барселоне» и остается в «Шахтере». Главная

Капитан донецкого ФК «Шахтер» Дарио Срна принял решение не переходить в «Барселону» этой зимой.

«Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит "Шахтеру". Я остаюсь в "Шахтере" и доволен этим решением. Я послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в "Шахтере" и выиграть с командой чемпионат», – сказал футболист, передает «Сегодня.ua».

Срна уверен, что принял правильное решение. «А что касается "Барселоны", я не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в "Шахтере"», – резюмировал капитан.