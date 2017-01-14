Контрольный пункт «Марьинка» из гранатометов обстреливали почти час. Новости

Вчера вечером незаконные вооруженные формирования почти час вели огонь по позиции контрольно-пропускного пункта «Марьинка». Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Огонь российские наемники открыли почти в 20:00 из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н.п. Александровка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обстрела гражданские лица и транспортные средства на КПВВ «Марьинка» ни находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

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