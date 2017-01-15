В Бахмуте повысили стоимость питания школьников . Главная

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) стоимость питания школьников увеличена с 4 до 6 грн и с 8,50 до 12 грн – для детей-сирот, лишенных родительской опеки и детей из малообеспеченных семей. Такое решение принял исполнительный комитет Бахмутского городского совета по предложению отдела образования.

Кроме того, не оставлены без внимания дошкольники из семей погибших участников АТО, а также дети, которые требуют коррекции физического и умственного развития, имеют проблемы со здоровьем (санаторные группы в детских садах) и другие льготные категории. Такие детки будут питаться бесплатно в дошкольных учреждениях. Родителям, которые воспитывают 3 и более детей, нужно будет оплачивать 50% стоимости питания.

Таким образом, за счет городского бюджета бесплатным питанием обеспечены ученики 1-4-х классов, дети льготных категорий, воспитанники детского сада №24 «Солнышко» и школы-интерната №1.

На питание детей в 2017 году запланировано выделить из бюджета 4 млн грн.

Источник: Знамя индустрии

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