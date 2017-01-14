Работодатели не желают выплачивать «минималку». Украинцы жалуются на них на «горячую линию». Новости

«Горячая линия» правительственного контактного центра раскалилась от звонков украинцев, которые жалуются на работодателей, не желающих выплачивать установленную минимальную зарплату. Это выяснил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе своего визита в контактный центр, сообщает «112.ua».
Глава правительства принимал звонки и отвечал на вопросы о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Как стало ясно из обращений на «горячую линию», «предприимчивые» работодатели переводят часть сотрудников на 0,5 или на 0,75 ставки.
Премьер-министр подчеркнул, что работодатели, которые не обеспечат выплату работникам заработных плат на уровне не менее 3200 грн, будут наказаны. Также глава правительства заверил в своей поддержке частный бизнес.
«Это касается 4 млн человек, и очень важно, чтобы эта норма была выполнена, и я буду ее отслеживать лично. Я внес инициативу о повышении заработной платы до 3200 грн не для того, чтобы просто о ней сказать, а для того, чтобы 4 млн человек, которые недополучали свои доходы, получили возможность на минимальном уровне получить заработную плату», – заявил Гройсман.
Глава правительства также отметил, что чиновники, которые будут использовать инструмент контроля за выполнением решений о выплате минимальной заработной платы в 3200 грн как дополнительный инструмент давления на бизнес, будут уволены.
Кроме того, премьер-министр поручил проработать план мероприятий по развитию Контактного центра.
Напомним, в каждой области будут созданы межведомственные рабочие группы для мониторинга ситуации по выполнению решения о повышении минимальной заработной платы с 1 января 2017 до 3200 грн.
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