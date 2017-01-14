В Волновахе повысили стоимость проезда в межгородских маршрутках. Главная

В Волновахе (Донецкая обл.) с 10 января 2017 года на 15% повысили стоимость проезда на междугородних рейсах.

Перевозчики считают, что подобная необходимость назрела уже давно. Они прогнозируют, что количество пассажиров в первые дни уменьшится, но со временем пассажиропоток вернется к прежним показателям.

Повышение цен на проезд ударит по карману пассажиров, но отказываться от поездок они не станут, поскольку другого выхода нет. «А что делать, ведь приходится ездить», – рассказывают пассажиры.

Руководство автостанции остановить повышение тарифов не может, поскольку его сотрудники всего лишь продают билеты, а цену устанавливает перевозчик. «Я отрицательно к этому отношусь, но повлиять на это ни одна автостанция не может, поскольку за это отвечают перевозчики. Они устанавливают цены, а мы просто продаем согласно им билеты», – подчеркнул директор автостанции в Волновахе Дмитрий Османов.

Директор фирмы-перевозчика Геннадий Ищенко связывает повышение тарифов с высокими ценами на топливо и ростом минимальной зарплаты, которая с нового года стала вдвое больше. «На данный момент увеличился акцизный сбор на дизельное топливо и сейчас оно к продаже предлагается по оптовой цене 19 грн 80 коп, то есть рост составил приблизительно 40%. А мы должны цены пересматривать уже при повышении в 10%. Второй момент, который повлиял на повышение тарифа – это повышение минимальной заработной платы до 3200 грн», – отметил он.

По словам Ищенко, в том случае, если пассажиропоток снизится, перевозчики вынуждены будут вместо больших пускать на рейсы автобусы меньших размеров.

По материалам ТК «ДоТеБе»

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