В 2016 году в «ДНР» провели 663 сделки купли-продажи недвижимости. Главная

663 сделки купли-продажи недвижимости проведено в «ДНР» за 2016 год. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.
«Всего за 2016 год было заключено 663 сделки купли-продажи недвижимого имущества. Это имеются в виду квартиры, дома и земельные участки», – отметили в «министерстве юстиции ДНР».
Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года в «ДНР» не признают сделки, оформленные украинскими нотариусами. По словам риелторов, несмотря на это при продаже недвижимости на неподконтрольной территории документально совершается «двойное оформление» – по законам Украины и по требованиям «ДНР».
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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