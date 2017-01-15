В Лисичанске многоэтажка закрыла от обстрелов дома и детский сад. Жители прощаются с домом-спасителем (Фото). Главная

С 10 января в Лисичанске (Луганская обл.) идут подготовительные работы к демонтажу печально известного жилого дома № 17 на квартале Восточный.

Во время обстрелов 2014 года эта девятиэтажка практически «ловила» собой снаряды и мины, которые могли попасть в объекты, расположенные за ней. Она спасла минимум три дома и детский сад.

«Мы молились на него – он наш дом защитил. Если бы его не было, то к нам бы попало», – рассказывает местная жительница.

Спустя 36 лет из-за войны от многоэтажки осталась полуразрушенный выгоревшая коробка. И сегодня здание уже само угрожает соседним домам в случае полного разрушения. Поэтому спустя два года принято решение о демонтаже.

«Мы все время обходили этот дом, старались подальше. Небезопасно. Да и вид удручающий», – говорят местные жительницы.

Перед началом работ они приходят к дому-спасителю, чтобы попрощаться с ним.

В многоэтажке находилась квартира жены Анатолия, который сейчас живет по соседству. Мужчина рассказывает: осенью приезжали специалисты из-за рубежа и уверяли, что здание можно восстановить. «К нам приезжали представители из Австрии, из ООН. И были строительные компании, которые хотели вложить инвестиции. Мы общались с этими специалистами, они сказали, что половину квартир в доме можно восстановить. Например, оставить первый и последний подъезды, снести центральную разрушенную часть, укрепить боковые стены – и 54 квартиры можно заселять. Ведь к дому подведены вода, канализация, электричество», – рассказывает Анатолий.

Однако, восстанавливать не стали, а в прошлом году пострадавшим выплатили компенсацию. Тем, у кого квартиры приватизированы, выделили деньги, тем ,у кого нет, – предоставили жилье под ремонт.

Подрядчик уже приступил к работам. Но рабочим необходимо отгородить территорию в полторы высоты дома, а в случае необходимости, даже часть дороги.

Разбирать будут сверху вниз с помощью спецтехники. Специалисты не согласны с поговоркой «ломать – не строить», разбирать такой объект гораздо тяжелее, к тому же в зимних условиях.

За работой наблюдает Николай – он раньше жил в первом подъезде дома № 17. Когда здание горело, спас ветер – он был в другую сторону от расположения квартиры Николая. «Били сильно. "Градов" не было, здесь минометные обстрелы. За раз шесть снарядов. Мужчину одного сразу убило. Когда прятались в подвале, тут жутко было. Дом ходил ходуном», – рассказывает мужчина.

После всего пережитого Николай здесь жил еще год – без воды и газа, было только электричество. Воду брали в подвале соседского дома.

На демонтаж здания выделено почти 9 млн грн. «Дом демонтируется за счет средств, которые Луганщина получила за счет перечислений [в госбюджет Украины] от предприятий, работающих на оккупированной территории. То есть речь идет о том миллиарде, который область получила на восстановление. Сумма договора порядка 8,8 млн грн. План работ составлен на 5 месяцев. Окончательная сдача объекта – 31 мая 2017 года», – прокомментировал первый заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Роман Власенко.

Что будет на этом месте после демонтажа, областные власти пока не определили – это решение примет громада Лисичанска.

Напомним, что в конце июля 2014 во время активных боевых действий в Лисичанске в дом попало несколько снарядов, начался пожар. Погасить его не было возможности, так как из-за боевых действий в городе отсутствовала вода. Дом № 17 горел несколько дней, из-за чего обрушились перекрытия двух из трех подъездов. Без жилья остались более 250 человек. В 2016 году всем пострадавшим Лисичанский горсовет компенсировала расходы на приобретение жилья, а также выделил жилье.

По материалам ТК «Ирта Fax»

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