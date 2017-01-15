Курс доллара в текущем году вряд ли поднимется выше 30 грн, – эксперт. Главная

Курс доллара в текущем году не должен подняться выше 30 грн. Но Национальный банк Украины (НБУ) должен «взять себя в руки». Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

«Я не вижу причин, чтобы курс ушел до конца этого года в отметку выше, чем 30. Я считаю, если НБУ возьмет себя в руки, есть все возможности выдерживать курс на уровне 30 грн. Украина – страна, где по курсу судят о качестве экономической политики государства. Тем более, они должны быть более мотивированными на удержание курса», – сказал эксперт.

Он добавил, что возможны два варианта развития ситуации – оптимистичный и пессимистичный. Однако и первый, и второй должны удержать доллар на отметке 30 грн.

«На протяжении этого года Украина нуждается во внешнем финансировании от 5 до 10 млрд долларов. Можно будет получить только часть этих денег в виде иностранных инвестиций, остальные деньги надо одалживать. Тогда возможны два сценария – оптимистичный и пессимистичный. При оптимистичном сценарии украинский политический класс берется за ум и начинает активно делать реформы. На фоне активного проведения реформ мы возобновляем сотрудничество с международными финансовыми институциями, одалживаем у них деньги. После этого мы можем ожидать, что страна получит около 2-3 млрд долларов иностранных инвестиций. Второй вариант менее желательный, но тоже может дать возможность держать курс на уровне 30. Реализация этого варианта означает, что страна не движется по пути реформ, не восстанавливает сотрудничество с международными финансовыми институциями, мы не одалживаем у них деньги. И при этом приток прямых иностранных инвестиций незначительный. Но, как и при первом раскладе, остается в объеме около 2-3 млрд долларов. Курс будет выдерживаться за счет золотовалютных резервов», – развил свою мысль Олег Устенко.

Специалист отметил, что колебания валюты порядка 5% будут наблюдаться в течение года. Этот показатель нормальный для валюты, которая не относится к свободно конвертируемым.

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