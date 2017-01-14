30% малышей, зарегистрированных в Славянске, родились на неподконтрольных территориях. Новости

Треть малышей, зарегистрированных в Славянске (Донецкая обл.), родились на неподконтрольных территориях. Такую статистику приводит Славянский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.
Отметим, что за прошлый год в городе зарегистрировано 1074 малыша.
Как пояснила начальник РАГСа Славянска Наталья Корытная, существует определенная процедура получения украинского свидетельства о рождении для детей, которые родились на территории неподконтрольного Донбасса, а также АР Крым:
- вначале необходимо обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в пределах территории, подконтрольной Украине, и получить письменный отказ, который должен быть использован при подготовке заявления в суд;
- на основании отказа подать заявление в любой суд (на подконтрольной территории, независимо от места проживания заявителя), и ждать решения суда. Оно выносится в течение суток. Суд своим решением признает рождение ребенка на территории Украины;
- потом родители должны вернуться в РАГС и предоставить решение суда, на основании которого им оформят украинское свидетельство о рождении.
«Нужно только желание родителей приехать на территорию, подконтрольную Украине, и зарегистрировать факт рождения. 30% детей от числа всех зарегистрированных в Славянске за прошлый год – дети с неподконтрольных территорий», – отметила Корытная.
Источник: Деловой Славянск
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