На дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне, – министр Омелян. Главная

В 2015 году в Украине в ДТП погибло 5 тыс. человек, в 2016 году цифру удалось сократить до 4 тыс. Но цифры все равно ужасают. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр рассказал, что с 2018 года в Украине заработает Дорожный фонд и «мы, наконец, избавимся от традиционного вопроса всех автомобилистов: если платим столько денег за бензин, почему не ремонтируются дороги».

Так, с 2018 года в Дорожный фонд (средства которого пойдут на ремонт украинских дорог) будут поступать 50% акцизов, а с 2020 года – 100% акцизов.

«С 1 января 2018 года заработает Дорожный фонд, 60% которого направляется на ремонт дорог государственного значения – это 50 тыс. км дорог. 35% – на 120 тыс. км дорог, которые передаются на муниципальный уровень. 5% – на меры безопасности. Ежегодно тысячи украинцев погибают на дорогах. Если в 2015 году мы имели смерть 5 тыс. человек, в 2016 году цифру удалось сократить до 4 тыс. Но цифры все равно ужасают – это больше, чем на войне. И мы должны это остановить», – отметил Омелян.

Читайте также: