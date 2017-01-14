В Святогорской Лавре прошел фестиваль колядок (Фото). Новости

12 января в Свято-Успенском соборе Святогорской Лавры (Святогорск, Славянский р-н, Донецкая обл.) прошел традиционный фестиваль колядок. Об этом сообщает пресс-служба Лавры.

«Сегодня в этом храме выстроятся 20 хоров, которые будут колядовать. Ведь наше Отечество – это не только храмы, не только тропари, стихиры и богослужения. Наше Отечество – это и народные традиции, добрые, нравственные. Это и колядки, это наши вышитые сорочки, это красота наших рушников, это любовь наших матерей, которые рассказывали нам сказки с детства у колыбели, улыбкой тихой материнской без слов говоря о той трогательной любви по отношению к нам. Эту любовь мы привили нашим детям, внукам, к Отечеству, которое такое хорошее, но против которого так восстает враг, делая его несчастным… И враг по зависти своей старается раздор посеять, ненависть, злобу, доходит до крайности, до убийства тех, кто подвержен его влиянию. Но мы должны помнить: любая война миром заканчивается, а значит, мир ценнее, чем война. И чем быстрее он настанет в нашем Отечестве, тем лучше будет», – сказал во вступительном слове митрополит Святогорский Арсений.

Он отметил, что для участия в фестивале прибыли творческие коллективы и церковные хоры из Донецкой и Харьковской областей.

По праву организаторов фестиваль начался с пения колядок братией Святогорской обители, далее выступили матушки лаврского скита «Всех скорбящих Радость» из села Богородичное, прихожане Долинского храма святого Георгия Победоносца (Харьковская обл.), воспитанники воскресной школы села Богородичное и школы села Долины, дети-переселенцы, проживающие в гостиничном корпусе Лавры, дети воскресной школы Покровского храма Харькова и др.

Фото пресс-службы Святогорской Лавры