Гуманитарный штаб Ахметова изменил адрес выдачи помощи для жителей Ворошиловского района Донецка. Новости

С 16 января в Донецке меняется адрес пункта выдачи помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова для жителей Ворошиловского района. Об этом сообщает пресс-служба Штаба.

«С 16 января 2017 года жители Ворошиловского района Донецка смогут получить гуманитарную помощь от Штаба Рината Ахметова по новому адресу: Донецк, ул. Челюскинцев, 189-е, стадион "Донбасс Арена" (вход на стадион со стороны Гранитного Мяча)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время работы пункта выдачи: с 9:00 до 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Подробную информацию о работе пунктов выдачи продуктовой помощи можно получить через сервис онлайн-помощи на сайте Штаба и по номеру горячей линии 0 800 509 001.