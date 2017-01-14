СБУ не посылала освобожденную из плена журналистку Сворак в «ЛНР», – Тандит (Видео). Новости

Журналист из Ивано-Франковска Ольга Сворак, которую в конце декабря освободили из плена «ЛНР», никогда не работала в СБУ. Об этом в эфире ТРК «Карпаты» сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

«Ольга Сворак никогда не работала и не работает в Службе безопасности Украины. Служба безопасности Украины никогда не давала ей никаких поручений и задач», – сказал Тандит.

При этом на своей пресс-конференции 11 января Ольга Сворак утверждала, что соответствующие службы знали о ее поездке в «ЛНР», что она там выполняла определенные задачи, о которых пока не может говорить из-за секретности. То, что она поехала к своему возлюбленному, который является сторонником «ЛНР», по словам Сворак было лишь легендой для прикрытия. Она отметила, что именно этот мужчина донес на нее в «Министерство государственной безопасности ЛНР».

«Моей миссией было помощь людям на линии разграничения, и я ее исполняла. И это подтверждено. Это вопрос не подлежит огласке на данный момент. Это был гражданский долг и патриотизм. О том, что я еду и там, все необходимые службы знали, и СБУ, и другие», – говорила журналист.

Напомним, 27 декабря 2016 года Ольга Сворак была передана украинской стороне в качестве «жеста доброй воли» со стороны «ЛНР». В плену Сворак провела с мая 2016 года. Вместе с ней была отпущена судья Апелляционного суда Донецкой области Анжелика Преснякова, ранее удерживаемая в «ДНР».

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