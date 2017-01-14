В Бахмутском районе зарегистрирована первая смерть от мороза. Главная

В Бахмутском районе Донецкой области 13 января вблизи железнодорожной станции Соль утром был обнаружен труп мужчины.

Им оказался 57-летний житель города Соледара (Бахмутского района Донецкой обл.). Местные жители сообщили, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от переохлаждения.

Учитывая значительное похолодание, городская власть Бахмута (до переименования Артемовск) сообщила о работе нескольких пунктов обогрева. К единственному круглосуточному пункту добавили несколько коммунальных учреждений.

А в случае сильных морозов спасатели развернут свою палатку обогрева прямо возле пожарной части.

Информация о наличии пунктов обогрева в Соледаре на сайте Соледарского городского совета отсутствует.

Список пунктов обогрева на территории города Бахмута:

стационарный круглосуточный пункт обогрева работает в помещении общежития коммунального предприятия «Бахмутскиая жилищная управляющая компания» (ул. Чайковского, 1а);

мобильный круглосуточный пункт обогрева (ул. Сибирцева, 188) будет работать в случае экстремального понижения температуры;

пригородная автостанция (ул. Независимости, 85), с 8:00 – 17:00;

в помещении управления труда и социальной защиты населения Бахмутского городского совета (ул. Горбатова, 57); с 8:00 – 17:00;

в помещении территориального центра предоставления социальных услуг Бахмутского городского совета (вул. Сибирцева, 176); с 8:00 – по 17:00;

в помещении центральной городской библиотеки (ул. Мира, 28); с 9:00 – по 18.00;

в помещении библиотеки-филиала № 5 (ул. Декабристов, 43); с 9:00 – по 18.00;

в помещении библиотеки-филиала № 8 (ул. Некрасова, 46); с 8:00 – 17:00;

КЗК «Бахмутский городской народный Дом» (ул. Победы, 23а) с 8:00 – 17:00.

На сайте Бахмутского горсовета указывается телефон для справок: + 38 0627 44 05 11; + 38 0627 44 63 99.

По материалам Знамени индустрии

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