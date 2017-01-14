В результате обстрела окраин Торецка поврежден дом (Фото). Главная

Вечером 13 января город Железное (до переименования г. Артемово, входит в состав г. Торецка) подвергся обстрелу. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в Торецком отделении полиции Донецкой области.

«В Торецкое отделение полиции обратилась 56-летняя местная жительница, которая сообщила, что во время вечернего обстрела поврежден ее дом. По ул. Лесной. Осколками от снарядов в помещении выбиты 2 окна и перебито электроснабжение в вышеуказанный дом», – говорится в сообщении.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что 13 января около 19 часов вечера женщина вместе со своим мужем находилась дома и смотрели телевизор. Внезапно в разрушенный дом, который находился напротив, попал снаряд, со стороны неподконтрольной Горловки.

«Надо отметить, что расстояние до боевиков такое, что их позиции можно рассмотреть невооруженным глазом», – уточняют в полиции.

Моментально в доме жителей Железного исчезло электричество, а стекло в двух окнах выбило. Женщина говорит, что уже не в первый раз их улица обстреливается, «но все равно каждый раз очень страшно». Во время документирования указанного преступления выяснилось, что повреждена линия электроснабжения, которая подключена именно к дому потерпевших.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Фото Торецкого отделения полиции