Славянск присоединился к всеукраинскому колядочному флешмобу (Фото). Новости

Славянск присоединился к всеукраинскому колядочному флешмобу (Фото)

14.01.17 23:09 slavdelo.dn.ua Новости 13

Славянск присоединился к всеукраинскому колядочному флешмобу (Фото)

Сегодня, 14 января, в Славянске (Донецкая обл.) прошел Всеукраинский флешмоб по совместному выполнению рождественской колядки «Новая радость стала».

Студенческая молодежь со Львова, Полтавы, Ивано-Франковска, Харькова, Донецкой и Луганской областей прошла по Славянску в традиционных украинских нарядах и рождественских образах, спела колядки.

Всех гостей праздника ждало яркое представление вертепного театра, колядников и щедрувальников со всей Украины.

Во время выступления актеры продемонстрировали весь колорит украинских традиций, включая символическое внесение дидуха, коляду и шествие звездочетов.

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Источник: Деловой Славянск

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