Славянск присоединился к всеукраинскому колядочному флешмобу (Фото). Новости

Сегодня, 14 января, в Славянске (Донецкая обл.) прошел Всеукраинский флешмоб по совместному выполнению рождественской колядки «Новая радость стала».

Студенческая молодежь со Львова, Полтавы, Ивано-Франковска, Харькова, Донецкой и Луганской областей прошла по Славянску в традиционных украинских нарядах и рождественских образах, спела колядки.

Всех гостей праздника ждало яркое представление вертепного театра, колядников и щедрувальников со всей Украины.

Во время выступления актеры продемонстрировали весь колорит украинских традиций, включая символическое внесение дидуха, коляду и шествие звездочетов.